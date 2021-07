Kayak s'attaque au voyage d'affaires ! Kayak for Business est une solution gratuite pour les voyageurs d'affaires

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

Et voici un nouveau venu que personne ou presque n'avait vu venir dans le voyage d'affaires. Après avoir planché sur la solution depuis maintenant 2 ans, Kayak s'attaque aux voyages d'affaires. Sorti plutôt confidentiellement en février 2021, Kayak for Business s'attaque à la faveur de la reprise au marché du business travel.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 22 Juillet 2021





La dernière étude menée par YouGov, révèle que la moitié des Français pensent que les voyages d'affaires sont déjà de retour, ce qui est bien plus tôt qu'espérer.



Le célèbre moteur de recherche dévoile sa solution



Kayak for Business est disponible dans 60 pays et en 28 langues, avec plus de 3000 entreprises inscrites au cours des trois derniers mois. A la faveur d'une reprise anticipée des déplacements professionnels, Kayak a décidé de dévoiler sa solution imaginer pour le voyage d'affaires.La dernière étude menée par YouGov, révèle que la moitié des Français pensent que les voyages d'affaires sont déjà de retour, ce qui est bien plus tôt qu'espérer.Le célèbre moteur de recherche dévoile sa solution KAYAK for Business. Après une version bêta sortie en novembre 2019, à la veille de la pandémie, puis sa version finale d'une façon plutôt confidentielle en février 2021, Kayak s'attaque maintenant au business travel.Kayak for Business est disponible dans 60 pays et en 28 langues, avec plus de 3000 entreprises inscrites au cours des trois derniers mois.

Qu'est-ce que Kayak for Business ? Les nouvelles fonctionnalités comprennent l'intégration des dépenses, la prédiction des prix et les tarifs réduits pour les entreprises.



" Les voyageurs d'affaires et leurs employeurs, dans un monde post-COVID, exigent encore plus de flexibilité, des prix compétitifs et des moyens faciles de combiner les voyages d'affaires et de loisirs, " confie Steve Hafner, le PDG de Kayak.



La solution est gratuite et compile plus de 2 000 sites de réservation.



Elle permet de regrouper tous les membres de l'entreprise sur une seule plateforme et d'offrir un processus d'approbation rapide et efficace pour les voyages et les dépenses.



Les voyageurs retrouveront l'univers de Kayak, avec des fonctionnalités supplémentaires comme l'automatisation des dépenses, la possibilité de réserver de n'importe où tout en conservant les points de fidélité et la possibilité de partager les détails du voyage avec les collègues.

Lu 185 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Notilus, Rydoo et FCM remportent l'appel d'offres du CNRS et de l'AMUE Loi Mobilités : Expensya lance un Forfait Mobilités Durables