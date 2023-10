Kitesurf et Tourisme : Les plus belles destinations dans le monde

Passionné de kitesurf, vous recherchez la prochaine destination pour passer des vacances de rêve. Le monde regorge de spots tous aussi exceptionnels les uns que les autres. Des lieux vous offrant des conditions idéales pour pratiquer votre sport favori et bénéficier d’un environnement privilégié. Découvrez notre sélection des plus belles plages de kitesurf.



Avant toutes choses, sachez qu’utiliser du bon matériel pour pratiquer le kite en toute sécurité est essentiel car le choix de l'équipement influe sur vos performances et sur votre confort durant la pratique. Pour bénéficier d’un matériel de qualité, tournez-vous vers un Surf Shop spécialisé dans les sports de glisse.



Rédigé par Florian Géri le Vendredi 27 Octobre 2023

Barra Grande, Brésil



Ancien village de pêcheurs situé sur la péninsule de Maraú, Barra Grande offre des conditions parfaites toute l’année, avec son eau à 27° et ses vents forts. Ce lieu paisible et préservé du tourisme de masse se trouve sur l’une des côtes les plus sauvages du littoral brésilien.



Profitez du kitesurf et de sa plage de 2km de long toute la journée. Retrouvez le soir son village animé, entre bars et restaurants avant de rallier votre pousada, un hôtel de charme aux allures de maison particulière.



Tarifa, Espagne Baignée de soleil quasiment toute l’année, cette station balnéaire espagnole est un spot incontournable en Europe pour la pratique du kitesurf. Avec ses vents violents, elle s’est même forgée la réputation de “capitale du vent” sur le vieux continent.



Située à la pointe sud de l’Espagne, Tarifa bénéficie de vents constants et d’une eau chaude en toutes saisons. Le Levante, ce vent chaud et fort, traverse le détroit de Gibraltar pour offrir des conditions idéales aux kitesurfeurs débutants comme confirmés.



Dakhla, Maroc Située au sud du Maroc, la lagune de Dakhla est le point de rencontre entre l’océan et le désert du Sahara. Cette lagune de sable et de terre offre des paysages à couper le souffle, berceau d’un trésor écologique avec ses oiseaux migrateurs et sa biodiversité flamboyante.



Cette immense étendue d’eaux turquoises et ses plages de sable blanc offrent aux kitesurfeurs un ensoleillement et des vents permanents, la période d’avril à octobre étant particulièrement propice à la pratique de ce sport.



La Baie de Sakalava, Madagascar Située au nord de Madagascar, cette destination est prisée par les amateurs de kitesurf du monde entier. Caractérisée par la présence de sa barrière de corail, la Baie de Sakalava offre aux sportifs des vents constants qui les ramènent toujours vers la plage.



Ce spot paradisiaque offre également un environnement exotique et sauvage, propice au ressourcement. Il combine les bienfaits de l’aventure sportive et de la communion avec la nature. La promesse d’une expérience de kitesurf exceptionnelle et d’un voyage authentique au cœur de la beauté malgache.



Le Cap, Afrique du Sud Située à la pointe sud de l'Afrique, Le Cap offre d’octobre à mars des conditions parfaites à la pratique du kitesurf avec ses vents forts et réguliers, notamment son célèbre vent du sud-est, aussi appelé "Cape Doctor".



La ville séduit par sa diversité de spots, des plages de la Table Bay aux vagues impressionnantes de Blouberg, et sa communauté dynamique de kitesurfeurs. La vue imprenable sur la montagne de la Table souligne le caractère de cette ville emblématique.



L’île de Maui, Hawaï Au cœur de l'archipel d'Hawaï, Maui est une destination prisée pour ses vagues spectaculaires et son magnifique lagon. Véritable havre pour les riders, elle offre des conditions idéales de glisse toute l’année et la possibilité d’évoluer au milieu des tortues.



Les spots Naish Beach et Kite Beach sont particulièrement réputés pour leurs vagues impressionnantes. Maui est une île où des légendes de la glisse, comme Robby Naish, sont souvent présentes. Côtoyez les plus grands noms de ce sport en action !



Perth, Australie Sur la côte ouest de l'Australie, Perth est une destination incontournable pour les passionnés de sports de glisse. Elle leur offre une multitude de spots exceptionnels grâce à son vaste littoral, allant des plages paradisiaques aux lagons d'eau plate, en passant par le majestueux fleuve Swan.



Ces terrains de jeu naturels permettent aux sportifs d'apprécier la nature dans toute sa splendeur avec sa faune marine exceptionnelle. Il n’est pas rare d’y apercevoir des tortues et des dauphins.



Le Morne, Île Maurice Niché au sud-ouest de l'île Maurice, cette presqu'île attire des kitesurfeurs de renommée grâce à ses vagues de classe mondiale. Également accessible aux sportifs amateurs, ce spot est un lieu paisible où il est possible d'observer des dauphins dans leur habitat naturel.



La montagne du Morne Brabant confère à ce spot une atmosphère presque magique. Entre mai et août, les conditions sont idéales pour la pratique du kitesurf.



L’île de Boracay, Philippines Boracay est l’une des destinations phares pour le kitesurf en Asie du Sud-Est. Cette île est particulièrement prisée pour ses paysages idylliques et ses plages de sable blanc.



Ses vents réguliers, son eau plate et son climat tropical en font une destination parfaite pour les débutants en kitesurf qui recherchent l’aventure mais aussi la détente.



En somme, chacune de ces destinations saura vous séduire par sa singularité et sa capacité à conjuguer des paysages à couper le souffle, des conditions météorologiques idéales et une immersion dans la culture locale.



