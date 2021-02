Korean Air : malgré la crise la compagnie a dégagé... un bénéfice d'exploitation

La compagnie a enregistré une perte nette de 172 millions d'euros en raison des charges d'intérêts nettes



" Le personnel de Korean Air s'est engagé à surmonter la crise avec un seul cœur. Ce n'est pas une coïncidence que 2020 ait été une année rentable pour Korean Air : cela n'a été possible que grâce au travail acharné et aux sacrifices de nos employés, " a expliqué Keehong WOO, Président de Korean Air.



Alors que la compagnie a réalisé différentes ventes, tout au long de l'année, elle a aussi fait l'acquisition d’Asiana Airlines.



Avec cet achat, l'objectif est de stabiliser le secteur aérien coréen qui souffre de la pandémie et d’assurer une croissance durable au marché aérien interne. La Corée représente la dixième économie mondiale et sa santé économique est un enjeu au niveau mondial.



Asiana Airlines est la 2e compagnie coréenne derrière... Korean Air.



Plus concrètement, la compagnie aérienne augmentera son capital de 2,4 milliards d'euros en émettant de nouvelles actions en mars prochain afin de garantir la liquidité et d'améliorer sa structure financière.