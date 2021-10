Kuoni France : Marie Lagisquet nommée directrice marketing et ventes directes

Malgré sa jeunesse, Jenny a tout de suite pris à bras le corps et avec succès tous les nombreux et difficiles challenges qui se posent aujourd’hui aux directions des Ressources Humaines

Les compétences de Marie Lagisquet dans le domaine du Web sont unanimement reconnues et sa mission première sera d’accélérer le développement et l’exposition des sites internet du Groupe

, quant à elle, occupe la, en remplacement de Charles de Vivie.Hypokhâgne, licence et master à la Sorbonne, Jenny Karzazi a fait ses armes aux Ressources Humaines de l’Oréal et de Chanel.", ajoute le Groupe dans un communiqué.Enfin, le 1er septembre 2021, Kuoni France a accueilliElle a débuté sa carrière dans les années 2000 chez Travelprice.com avant de rejoindre Holiday Autos et Lastminute.com.Elle a passé ensuite près de 15 ans dans le monde de l’automobile successivement chez Avis (directrice marketing et ventes) puis chez Citroën (directrice contenu digital et médias sociaux, directrice Publicité institutionnelle).Elle vient de quitter son poste de directrice marketing d’Opel France pour revenir à ses premières amours… le tourisme et les voyages.", précise Kuoni France.Les sept agences Kuoni et les call-centers dédiés à la vente directe lui sont également rattachés.