L'APST dévoile la composition de son nouveau bureau...

L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) annonce la nouvelle composition de son bureau, désigné suite au conseil d'administration qui s'est tenu lundi 21 septembre 2020.



Alix Philipon reste la présidente, et est secondée par Gérard La Rocca en tant vice-président. Il remplace à ce poste Georges Cid.



Michelle Herbaut est reconduite au poste de trésorière, tout comme Laure Tré-Hardy au poste de représentante des distributeurs.



Didier Calas est le nouveau représentant du tourisme d’accueil et remplace à ce poste Adriana Minchella, nommée représentante commerce électronique (elle-même en remplacement de Gérard La Rocca).



Georges Cid et Jean-Luc Dufrenne sont les deux administrateurs sortants.