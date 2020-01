L'APST répond aux critiques... anonymes

Concernant la question de la gouvernance et de savoir qui dirige à l’APST : la réponse est simple. A ce jour, le bureau et le conseil d’administration, que je préside jusqu’en avril 2021, assurent la direction de l’association, comme le prévoient nos statuts.



Le bureau s’est réuni chaque mois et plusieurs réunions opérationnelles ont également été organisées afin de pouvoir gérer au mieux la situation, limiter les conséquences de la crise et permettre de faire revenir et partir un maximum de clients. Ainsi, le bureau et le conseil d’administration ont été réunis le 6 novembre dernier et ont voté un certain nombre de propositions, qui ont toutes été approuvées à l’unanimité moins une voix, parmi lesquelles :

- 1) L’augmentation des cotisations de 30% pour 2020. Cela n’était pas de gaité de coeur et je suis bien consciente de l’effort qui est demandé à chacun. Rappelons, cependant que la cotisation minimum annuelle avait baissé chaque année depuis 2016, ce qui avait bénéficié à l’ensemble de nos adhérents, tout en ayant atteint le plus haut niveau de réserves financières pour notre fonds de garantie depuis sa création.



- 2) L’appel anticipé de ces cotisations en novembre 2019, afin de pouvoir assurer la pérennité de notre fonds de garantie suite à cet épisode de crise historique.



- 3) Mandater un cabinet d’audit spécialisé, afin d’optimiser la réorganisation de la gouvernance de l’association, de réformer de manière efficace l’organisation de l’APST et d’améliorer encore nos processus de gestion de crise à l’avenir.



- 4) Mettre en place un comité des risques, pour être en mesure de mieux anticiper et gérer les grands risques de l’association à l’avenir. Nous y travaillons chaque jour et les cabinets d’audit rendront leurs études début février. Par ailleurs, nous gérons au quotidien les réponses aux 7 000 courriers que nous avons reçus. D’ici deux à trois semaines, tous les clients devraient avoir reçu une première réponse.



Nous gérons également du mieux possible les appels ou visites de clients très mécontents et parfois très agressifs, et nous le faisons avec empathie et volonté de trouver des solutions aussi rapides et adaptées que possible. Je souhaite également revenir sur la rumeur selon laquelle « un vent curieux souffle dans les couloirs de l’association », et notamment sur la remarque concernant la « longue absence de la présidence pour cause de santé ».



J’ai effectivement été hospitalisée du 3 au 13 décembre, c’est-à-dire pendant une période de 10 jours, pas plus, pas moins. Dès ma sortie de l’hôpital, ma priorité a été de m’assurer de la bonne gestion du dossier et d’accélérer un certain nombre de procédures qui avaient été mises en oeuvre pour faire face à la crise. J’étais ainsi en réunion avec le secrétaire général de l’association le 16 décembre pour faire le point sur le dossier et m’assurer du bon suivi des opérations.



J’ai ensuite décidé de passer la semaine de Noël en famille. Il faut rappeler que la présidence de l’APST est une fonction complètement bénévole et non rémunérée. J’assure cette fonction avec passion, engagement et beaucoup de fierté depuis mon élection, et je continuerai à le faire avec une détermination sans faille jusqu’à la fin de mon mandat.



Enfin, concernant les critiques relatives aux « conseils » de la présidence : je n’ai recruté aucun conseiller extérieur depuis mon élection. Les deux conseillers actuels ont été recrutés par les anciens présidents et l’un d’eux, le plus récent en date, par mon prédécesseur.



A plus de 60 ans, j’ai l’expérience nécessaire pour faire la part des choses et prendre mes conseils là où cela me semble le plus pertinent, parfois même en dehors des adhérents de l’APST, mais toujours dans l’intérêt de l’association.