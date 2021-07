L'APST veut mettre en place une politique systématique d’obtention de contre-garanties

Le Conseil d’administration a par ailleurs arrêté les comptes de l’exercice 2020.



" Ils témoignent de l’amélioration notable de la santé financière de l’APST après l’impact du sinistre Thomas Cook en 2019. Au 31 décembre 2020, l’APST dégage un résultat net de 4 632K€ pour une charge de sinistre de 4 652 K€ , précise le communiqué.



L’état provisoire des comptes au 31 mars 2021 montre également un résultat net positif. Ainsi, l’APST devrait avoir reconstitué ses fonds propres et surmonté la faillite de Thomas Cook avant la clôture de l’exercice 2021, sauf en cas d’augmentation des volumes de sinistres liée à la crise sanitaire et notamment au remboursement des "avoirs covid".



Par ailleurs, l’APST dispose de la trésorerie nécessaire pour faire face à l’ensemble de ses engagements connus, y compris le solde du sinistre Thomas Cook. Cette situation dépend néanmoins de l’évolution du nombre de défaillances d’opérateurs de tourisme.



Les multiples rapports de cabinets d’audit et les travaux de l’APST, établis sur la base des déclarations de ses adhérents, font état d’un risque de défaillance financière d’un maximum de 120 M€, hors grands risques dits "systémiques" en cas de vague majeure de faillites liée à la crise et au remboursement des "avoirs Covid".



La survenue de ce scénario d’une vague de défaillances liée à la crise sanitaire et aux remboursements des avoirs "Covid" remettra nécessairement en cause cet équilibre précaire et les prévisions actuelles ", ajoute en conclusion l'APST.