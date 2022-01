L'Afrique du Sud repasse en rouge, la Serbie en orange

La France a une nouvelle fois revu son classement des pays verts, orange et rouges. En effet selon un décret paru ce 6 janvier,Les voyageurs arrivant en France en provenance de ces 3 pays et disposant d’un schéma vaccinal complet ne sont plus contraints à un isolement de dix jours.Le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères déconseille toutefois de voyager vers les pays classés "rouge".