L'Aranui propose une croisière inédite vers les Australes du 5 au 17 Mars 2022

L’Aranui va mettre le cap vers les Australes pour une croisière inédite du 5 au 17 mars 2022.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 20 Octobre 2021





L'itinéraire emmènera les voyageurs au départ de Tahiti vers Raiatea dans l'archipel des Iles de la Société avant de rejoindre les îles des Australes.



Le navire fera ensuite escale Rimatara la plus petite des îles de l'archipel, puis il mettra le cap vers Rurutu, l’un des deux plus grands atolls surélevés de Polynésie française puis Tubuai. Après une nuit en mer, direction : Rapa situé à l'extrême sud des Australes. Le cargo mixte repartira ensuite vers Rapa et Raivavae la « Bora Bora des îles Australes ».



La croisière terminera son périple par une escale à Anaa dans les Iles Tuamotu avant de rejoindre Tahiti.



Le cargo-mixte Aranui 5 est un navire de ravitaillement conçu pour offrir le confort d’un bateau de croisière. Il est classé comme un petit navire, pouvant accueillir 230 passagers avec un total de 103 cabines.



L’Aranui 5 est enregistré en France et navigue par conséquent sous pavillon français.

Infos pratiques : TARIF : 5 238 € par personne comprenant toutes les excursions guidées prévues au programme et la pension complète et (avec eau, thé, café et vin servi à table pendant les repas pris à bord), les taxes et pourboires.



Précision : pas d’activité de fret sur cette croisière.

