L'Australie ferme ses frontières à tous les non-citoyens et non-résidents

Le gouvernement australien a décidé d'interdire l'accès à tous les non-citoyens et non-résidents, à partir de ce vendredi 20 mars 2020, à 21 heures, avec des exemptions uniquement pour les citoyens australiens, les résidents permanents et leur famille immédiate, y compris les conjoints, les tuteurs légaux et les personnes à charge.



Les citoyens néo-zélandais qui vivent en Australie en tant que résidents australiens sont également exemptés, tout comme les Néo-Zélandais en transit vers la Nouvelle-Zélande.



Les exemptions pour les habitants des îles du Pacifique qui transitent vers leur pays d'origine continueront à s'appliquer.



Les citoyens et résidents permanents australiens et ceux qui sont exemptés des restrictions d'entrée continueront à être soumis à un strict auto-isolement de 14 jours.



La priorité numéro un du gouvernement est de ralentir la propagation du coronavirus pour sauver des vies.



Le gouvernement australien a pris cette mesure sans précédent parce qu'environ 80% des cas de coronavirus en Australie sont des personnes qui ont contracté le virus à l'étranger avant d'entrer en Australie, ou des personnes qui ont eu un contact direct avec quelqu'un qui est revenu de l'étranger.



Les restrictions de voyage et d'entrée sur le territoire déjà appliquées ont déjà permis de réduire les déplacements quotidiens des non-citoyens en Australie à environ un tiers de ce qu'ils étaient à la même époque l'année dernière.



Le gouvernement australien invite aussi vivement les Australiens qui souhaitent rentrer chez eux à le faire le plus rapidement possible. Cette mesure fait suite à la mise à jour des conseils aux voyageurs du gouvernement, qui recommandent à tous les Australiens de ne pas se rendre à l'étranger.



Par ailleurs, le gouvernement est en pourparlers avec les compagnies aériennes au sujet de la poursuite de certains vols internationaux dans le but de ramener les Australiens chez eux et de poursuivre la circulation des marchandises et du fret.