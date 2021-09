L’Automne, c’est la Bourgogne

A travers les vignes…Qui n'a pas rêvé de partir de bon matin entre copains à bicyclette...En version automne 2021 cela donne plutôt une joyeuse sortie à vélo électrique le dimanche, entre vignobles des bords de Loire et canal du Nivernais.Autre balade au cœur du vignoble : celui de l’Auxerrois et du Chablisien avec France à Vélo. C'est la garantie d’un voyage varié à travers de jolis villages viticoles et des bourgs médiévaux pleins de charme. Confortablement installé sur un e-E-Bike Bosch 500+, on ne sent même pas les 64 km, ou presque !La voie des Vignes entre Santenay et Dijon, quant à elle, propose une parfaite combinaison entre immersion aux cœur des vignobles les plus renommés de Bourgogne et découvertes culturelles et gastronomique de Dijon et Beaune.