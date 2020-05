L’Espagne rouvrira ses frontières aux vacanciers en juillet 2020

Selon le quotidien EL PAÍS, des négociations pour établir des couloirs sûrs entre pays, (Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie), seraient en cours.



La base des pactes sera constituée par des protocoles de sécurité communs, afin de garantir la libre circulation des voyageurs avec le moins de risques de contagion possible et d'éviter toute mesure unilatérale telle que la quarantaine.



Le chef de l'exécutif a invité "tous les établissements touristiques, bars et restaurants, destinations de plage et de l'intérieur des terres à se préparer dès aujourd'hui à reprendre leur activité dans quelques jours",



Il leur a également demandé d'être prêts "à accueillir les Espagnols” qu’il encourage à profiter de ces vacances afin de relancer l'économie et "profiter des merveilles de l'offre nationale". "Beaucoup pourront le faire à partir de la fin juin", a-t-il souligné.



Même si cette annonce sans date précise est un peu tardive pour pouvoir profiter d’une saison pleine, Jean-Pierre Mas, président d’EdV, espère que les agences de voyages pourront en profiter un peu.



Répondant aux questions de la Rédaction de France Info ce dimanche matin, il a regretté l’impréparation et l’improvisation de la sortie du déconfinement.



“Si l’Espagne ouvre ses frontières en juillet, il est probable que la France ouvrira aussi ses siennes a-t-il précisé, ajoutant que “Les agences de voyages sont à moins 85% de leur activité par rapport à la même date de l’année dernière.”