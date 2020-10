L'Ile Maurice lance un nouveau visa premium longue durée

L'île Maurice a introduit un nouveau visa premium, valable pour une période d'un an et renouvelable. Cette mesure a été annoncée afin d’encourager les visiteurs éligibles à venir à Maurice pour de longs séjours.



Les catégories de visiteurs suivantes sont éligibles :

- Les touristes habituels qui avaient prévu de prendre leur retraite et d'émigrer à Maurice avant la pandémie du Covid-19.

- Les retraités

- Les investisseurs et les professionnels qui souhaitent venir avec leur famille et travailler à distance depuis l'île Maurice.

- Les visiteurs qui ont des enfants qui étudient à l'île Maurice.



Pour pouvoir bénéficier du visa premium, les visiteurs doivent fournir la preuve de leur projet de long séjour et doivent souscrire une assurance voyage et une assurance maladie adéquates pour la période initiale du séjour.