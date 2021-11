L'Inde impose une quarantaine à l'arrivée pour les voyageurs français

A noter que " la restriction des vols commerciaux à l’international est maintenue jusqu’à nouvel ordre. Il n’est pas possible de prédire la reprise de services aériens réguliers vers l’Europe , ajoute l'Ambassade.



Dans le cadre d’une bulle aérienne, renégociée périodiquement, Air France assure des liaisons entre Paris et Delhi, Bombay, Bangalore et Chennai. Peuvent emprunter ces vols les personnes autorisées à entrer respectivement sur les territoires français et indiens."