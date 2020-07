L'Indre en Berry Berry Province réservation

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

L’Agence d’attractivité de l’Indre porte la marque Berry Province, conjointement avec Tourisme et Territoires du Cher. Elle œuvre plus particulièrement au développement et à la promotion touristique du département de l’Indre.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 20 Juillet 2020

Dénomination :

Agence d’Attractivité de l’Indre



Date de création :

2019



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM036120003



L’Agence d’attractivité de l’Indre porte la marque Berry Province, conjointement avec Tourisme et Territoires du Cher. Elle œuvre plus particulièrement au développement et à la promotion touristique du département de l’Indre.



En plus de ses missions de de promotion et de développement, l’A2I est une véritable agence de voyages réceptive !



L’équipe intervient sur la réservation d’hébergements, l’organisation et la vente de séjours individuels et groupes, ainsi que sur l’organisation d’événements et séminaire.

• Conception et production de séjours et excursions touristiques pour groupes et individuels.

• Prestations thématiques sur mesure à la demande.

• Commercialisation des produits et d’hébergements touristiques

• Organisation et valorisation d’évènements, séminaires, voyages de stimulation

• Création de coffrets cadeaux thématiques



Nos Atouts :



• Une équipe expérimentée de professionnels du tourisme du département

• Une parfaite connaissance du territoire et des acteurs locaux

• Des prestations testées et contrôlées

• Une offre conçue directement en partenariat avec les offices de tourisme du département

• Une structure associative à but non lucratif entièrement subventionnée par le département de l’Indre



Notre charte Qualité Groupes certifié :



• Compétence : des professionnels de terrain qui connaissent la destination

• Rapidité : avec une réponse garantie sous 48 heures

• Qualité : avec des circuits et séjours variés

• Personnalisation : avec des propositions « à la carte »

• Sécurité : un organisme immatriculé et habilité à l’échelon départemental



Vos avantages :



• Un règlement de solde à régler à la fin de votre séjour

• Des tarifs nets, tout compris et sans surprise

• La gratuité systématique pour le chauffeur

• Votre fidélité récompensée sur votre prochain séjour dans l’Indre



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

City-break

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Médical

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Archéologie

Aventure

Concerts

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Petit train

Photographie

Randonnée

Safari

Vélo

Vidéo





• Dans l’intimité de George Sand



George Sand avait compris l’âme du Berry jusqu’à en percer tous les secrets. Au cours de cette journée, entrez dans l’univers de l’écrivain, visitez entre autres sa maison à Nohant où elle partagea sept étés avec Chopin, découvrez les sites qui inspirèrent nombre de ses romans et partagez un moment privilégié avec des personnalités passionnées et passionnantes.



À partir de 48€ / pers – base 30 personnes



• Safari en Berry



Partez pour un safari nature à la Haute-Touche, le plus vaste parc zoologique de France et observez plus de 1 300 animaux en semi-liberté répartis dans 500 hectares de forêt. Continuez vers Azay-le-Ferron et découvrez le somptueux château entouré de son parc et de ses jardins. Sur place, vous y apprécierez une dégustation de produits locaux.



À partir de 48€ / pers – base 30 personnes



• Journée aux couleurs impressionnistes



À la fois secrète et sauvage, avec ses paysages discrètement vallonnés et ses couleurs intenses, la vallée de la Creuse attira des peintres impressionnistes aussi célèbres que Monet et Guillaumin.

Au cours de cette journée, nous vous invitons à découvrir, à pied et en bateau, le plus beau patrimoine naturel et culturel de cette vallée, haut lieu de l’histoire de l’art !



À partir de 52€ / pers – base 40 personnes





Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Angélique DURAND

Attachée commerciale - Groupes

adurand@indreberry.fr

Tel : +33 (0)2 54 07 36 15



Andy CHAMBON

Attachée commerciale

achambon@indreberry.fr

Tel : +33 (0)2 54 07 36 15



Site web : www.indreberry.fr



9h-12h30 / 14h-17h30Du lundi au vendrediFrançais - AnglaisAngélique DURANDAttachée commerciale - GroupesTel : +33 (0)2 54 07 36 15Andy CHAMBONAttachée commercialeTel : +33 (0)2 54 07 36 15

Lu 353 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Caves Duhard Destination Blois Chambord-Val de Loire