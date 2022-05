L'OMT lance le programme des futurs numériques

Le programme utilise " un instrument de diagnostic de l’état de préparation numérique permettant une évaluation comparative des PME dans les cinq grands volets du numérique " : connectivité, expansion de l’activité, commerce électronique, mégadonnées (big data) et analytique, et paiements et sécurité.



Quelque 200 participants ont assisté au lancement à la IE Tower de Madrid, parmi lesquels les Ambassadeurs auprès de l’Espagne d’États membres de l’OMT, des organismes d’investissement et de promotion et des PME.