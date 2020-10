L'UAF demande un protocole sanitaire européen de test COVID-19

Ainsi l'UAF demande la " levée des incertitudes " liées aux initiatives de nouvelles restrictions au voyage citant l'exemple de la quarantaine mise en place au Royaume-Uni.



La solution pour les aéroports français : mettre en place un système de tests. L'UAF plaide notamment pour les test antigéniques.



"Pour sauver le transport aérien européen, il est nécessaire aujourd’hui non seulement d’harmoniser à l’échelle européenne les systèmes d’indicateurs sanitaires utilisés dans les différents pays de l’UE mais aussi de mettre en place, dans ce cadre européen harmonisé, un protocole sanitaire européen de testing pour le voyage. Le transport aérien européen a un besoin urgent et impérieux de la mise en place d’un dispositif de tests, rapides, efficaces et peu onéreux en lieu et place des quarantaines.



Il existe, à côté des tests RT-PCR, différents types de tests qui connaissent des améliorations constantes et rapides, à l’image par exemple des tests antigéniques. Couplé avec le protocole européen de sécurité sanitaire pour l’Aviation mis en œuvre au printemps dernier et qui vise à prévenir les risques de transmission pendant le voyage aérien, le protocole européen de test pour le voyage permettrait ainsi de prévenir et limiter le risque d’importation de cas positifs au COVID-19 par la voie aérienne."