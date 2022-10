Appli mobile TourMaG



L'agence Horizons du Monde décroche le label RSE LUCIE26000 Horizons du Monde devient la 1ère agence française à obtenir ce label

L'agence Horizons du Monde, spécialiste des voyages scolaires, éducatifs et linguistiques pour les 6-26 ans, annonce sa labellisation RSE par LUCIE26000. Basée sur la norme internationale ISO26000, ce label permet au Groupe de s’engager formellement à intégrer les préoccupations sociétales et environnementales à toutes ses activités.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 7 Octobre 2022

Horizons du Monde, spécialiste français des voyages scolaires, éducatifs et linguistiques pour les 6-26 ans, est la première agence de voyages française labellisée RSE LUCIE26000, basée sur la norme internationale ISO26000.



" Cette labellisation a été obtenue à l’issue d’un travail porté par toute l’équipe entre avril 2021 et avril 2022, incluant la formation de tous aux enjeux de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises, ndlr) et aux impératifs de la norme ISO26000, une évaluation collective de toutes les pratiques de l’entreprise, un audit externe indépendant conduit par RSEVAL et enfin la labellisation accordée par le Comité indépendant de LUCIE26000 ", explique Horizons du Monde dans un communiqué.

62 engagements formels 62 engagements formels d’amélioration continue à remplir en 3 ans dans tous les domaines : écoconception, relation client, politique d’achat, qualité de vie et condition de travail, prévention, formation, environnement, éducation, relations fournisseurs, impact local, etc.



" En nous positionnant clairement en faveur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et en visant immédiatement le plus haut niveau de labellisation, nous avons voulu affirmer à nos voyageurs, à nos partenaires et à toutes nos parties prenantes notre engagement à faire notre part pour que la société aille dans le bon sens ! , déclare Caroline Texier, directrice générale et co-coordinatrice RSE d’Horizons du Monde, dans un communiqué.



Nous espérons que notre labellisation encouragera d’autres acteurs du voyage et du tourisme à prendre conscience des enjeux et à s’engager dans cette direction, indispensable pour l’avenir de notre profession ".



A l’occasion de cette labellisation et afin de rendre compte de son implication, Horizons du Monde diffuse expliquant chaque aspect de la RSE, en les reliant à son rapport d’audit et à ses engagements concrets.



Huit courtes vidéos explicatives, dont la première vient d'être dévoilée (voir ci-dessus), diffusées sur le site internet et les réseaux sociaux d’Horizons du Monde, permettront également aux voyageurs de mieux comprendre la démarche RSE et les objectifs d’Horizons du Monde. Ainsi le Groupe, qui a passé en revue toutes ses pratiques internes et externes, a prisformels d’amélioration continue à remplir en 3 ans dans tous les domaines :, etc., déclare Caroline Texier, directrice générale et co-coordinatrice RSE d’Horizons du Monde, dans un communiqué.".A l’occasion de cette labellisation et afin de rendre compte de son implication, Horizons du Monde diffuse un livret pédagogique en les reliant à son rapport d’audit et à ses engagements concrets.Huit courtes vidéos explicatives, dont la première vient d'être dévoilée (voir ci-dessus), diffusées sur le site internet et les réseaux sociaux d’Horizons du Monde, permettront également aux voyageurs de mieux comprendre la démarche RSE et les objectifs d’Horizons du Monde.



