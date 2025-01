L’année spatiale 2025 : celle des USA ?

l’espace est placé tout en haut de l’agenda des États-Unis dans un futur proche et plus particulièrement les vols habités.

Sans être un grand devin, il est clair que l’année spatiale 2025 sera celle des vols habités et notamment ceux réalisés par les Etats Unis.En associant Musk à certaines de ses décisions, Trump envoie un message sans équivoque : «Donald Trump en nommant Jared Isaacman (qui a effectué en tant que touriste et financeur de la mission ‘’Polaris Dawn’’ la première sortie dans l'espace en septembre dernier) un proche d'Elon Musk à la tête de la NASA, confirme sa volonté de faire du vol habité sa priorité, quitte à réaliser des coupes sombres dans certains programmes comme : l'observation de la Terre, l'astronomie et d’autres programmes scientifiques notamment celui sur l’étude du climat.A l’image de John Fitzgerald Kennedy, Trump souhaite laisser une emprunte dans le secteur spatial, son obsession étant de gagner la course à la Lune face aux chinois qui ont fixé leur alunissage en 2030.Concernant cette course à la Lune, SpaceX pourrait en être le grand gagnant !De cinq par an actuellement, SpaceX pourrait être autorisé à effectuer jusqu’à 25 lancements de Starsip chaque année. Un chiffre qui représente un bond considérable et qui illustre l’ambition de Musk de faire de sa Starship un élément clé de son programme spatial.De plus, il est plus que probable concernant le, concurrent du Starship et construit par Boeing, United Launch Alliance, Northrop Grumman et Aerojet Rocketdyne que ce programme pourrait être arrêté compte tenu du retard pris et du dépassement des budgets.