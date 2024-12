Retour sur l’année 2024 du Tourisme Spatial

- 1er juin la sonde chinoise Change 6, chargée de rapporter les premiers échantillons en provenance de la face cachée de la Lune, dont l’alunissage a eu lieu le 1er juin, a accompli avec succès sa mission à la surface de l'astre sélène. Une opération aussitôt qualifiée d'historique par les médias de l'empire du Milieu.



- Le 5 juin 2024, via la fusée Atlas de la société United Launch Alliance (ULA), Boeing a enfin pu réaliser l’envoi de sa capsule Starliner avec deux astronautes à son bord Suni Williams et Butch Wilmore, à destination de l’ISS. Grace à ce vol, la NASA possède deux solutions pour se rendre dans l’espace et notamment sur la Lune : celle de Space X ou celle de Boeing.



(A noter que les astronautes, arrivés en juin dans l’ISS, où ils devaient passer huit jours, ne pourront suite à des incidents techniques sur Starliner, regagner la Terre qu’en février2025 dans un vaisseau SpaceX).



- Moins de trois mois après son troisième vol d’essai, le jeudi 6 juin 2024, Space X réussi son quatrième vol d'essai de son Starship. Celui-ci, à une altitude de 212 kilomètres et 26 221 km/h, a poursuivi sa course pendant un peu plus d’une trentaine de minutes, avant de rentrer dans l’atmosphère et se poser de manière contrôlée, à la verticale dans l’Océan Indien. Le but de la mission était de réussir la transition de la mise en orbite démontrant ainsi la capacité de retour et de réutilisation de Starship et de Super Heavy, ce qui a parfaitement été réalisé.



- Le 8 Juin deux pilotes et quatre astronautes, se sont envolés depuis le "Spaceport America" au Nouveau-Mexique vers l'espace à bord du Unity de Virgin Galactic. Il s'agissait pour Virgin Galactic du 12ème vol à plus de 80 km d'altitude, du septième avec des clients dont 61 passagers au total (36 privés), dont plusieurs ayant volé plus d'une fois.



Avec ce vol, Virgin Galactic annonce qu’il tourne la page et se concentre désormais sur le programme de développement de ses futurs appareils "Delta Class". Les vols de Virgin Galactic devraient donc désormais, reprendre pas avant 2026.