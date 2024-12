Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk à la tête de la NASA !

Suite à la nomination de Jared Isaacman à la tête de la Nasa, Elon Musk a déclaré : « La passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son dévouement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'univers et à faire progresser la nouvelle économie spatiale font de lui la personne idéale pour diriger la Nasa vers une nouvelle ère audacieuse. »



Tant qu’à l’intéressé, il a déclaré de son côté : « Lors de ma dernière mission dans l’espace, mon équipage et moi-même avons voyagé plus loin de la Terre que quiconque depuis plus d’un demi-siècle. Je peux affirmer avec certitude que cette deuxième ère spatiale ne fait que commencer. L’espace recèle un potentiel sans précédent de percées dans les domaines de la fabrication, de la biotechnologie, de l’exploitation minière et peut-être même de nouvelles sources d’énergie. Il y aura inévitablement une économie spatiale florissante, qui offrira à d’innombrables personnes la possibilité de vivre et de travailler dans l’espace. Je peux affirmer avec certitude que cette deuxième ère spatiale ne fait que commencer. »



Cela ne surprendra personne, que du côté de la NASA et de son Président Bill Nelson qui dirige l'agence spatiale des Etats-Unis depuis le 3 mai 2021 et ex-sénateur du Parti démocrate et astronaute, qui avait voyagé dans l'espace à bord de la navette Columbia, le ‘’no comment’’ est de rigueur.