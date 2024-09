Polaris Dawn : SpaceX ouvre la porte du tourisme spatial d’aventure

Nous n’avons pas, contrairement à l’ISS de sas sur cette mission, nous adopterons donc plutôt une approche vraiment nouvelle et différente du processus de pré-respiration qui consiste à diminuer lentement la pression de la cabine et à augmenter la concentration en oxygène. Contrairement à toute pré-respiration tentée sur la Station spatiale internationale, le processus prendra environ 45 heures, soit près de deux jours.

qu’ils n'avaient aucune réserve à participer à une telle mission expérimentale.

que leur expérience acquise au cours de leurs années de travail chez SpaceX, en particulier sur le programme Crew Dragon, leur permettait de comprendre de près comment l'entreprise résolvait les problèmes, ce qui ajoutait un niveau de confort.

SpaceX est une très, très grande organisation et, malheureusement, j’ai souvent l’impression que tout se résume à une seule personne. Quand je suis chez SpaceX – et j’y passe beaucoup de temps – je ne vois pas de vice-présidents, je ne vois pas de directeurs. J’interagis avec beaucoup de jeunes employés. Je pense que SpaceX est engagé, pour notre époque, dans l’aventure la plus incroyable imaginable… la possibilité de percer les mystères de la vie. D’où venons-nous vraiment ? Quel est notre but ? Nous pourrions être vraiment choqués par ces réponses et, en cours de route, découvrir : Qui sait quel genre de technologies pourraient changer l’existence de l’humanité – notre trajectoire dans ce monde.

Expérience unique dans l’espace, car comme le soulignepassagère et ingénieur principal des opérations spatiales chez SpaceX «Le troisième jour, l'équipage de Polaris Dawn devrait donc ouvrir la trappe du Crew Dragon à environ 700 kilomètres au-dessus de la Terre.Seuls Jared Isaacman et Sarah Gillis sortiront réellement du vaisseau spatial, attachés par deux cordons ombilicaux.Inutile de dire que mettre en forme une telle opération en moins de trois ans est un processus incroyablement rapide par rapport aux normes du secteur spatial.Pour autant les membres de l'équipage de Polaris Dawn ont déclaré à CNN «» Les deux ingénieurs de SpaceX , Anna Menon et Sarah Gillis. Gillis ont d’ailleurs toutes les deux avoués : «Tant qu’au "boss" Jared Isaacman, il déclare à propos de la mission : «Sans commentaire !Retour en principe fin de semaine de cette mission à haut risque, qui marque une étape importante dans la conquête de l’Espace et va bouleverser le tourisme spatial.Prochaine mission du programme Polaris :(*) La sortie extravéhiculaire devait être retransmise en direct lors du troisième jour de la mission.