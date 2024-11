Avec Donald Trump : "Make Space Great Again"

La priorité du 47ème Président dans sa vision d'autonomie stratégique et de souveraineté sera sans doute de renforcer le budget de la Nasa dédié à l'exploration spatiale habitée et notamment de remettre Artemis sur les rails, permettant ainsi aux Etats Unis de posséder des capacités inégalées pour un séjour à long terme sur la Lune puis sur Mars.



Perdre la course à la Lune dont les chinois ont fixé leur alunissage en 2030, serait une humiliation mondiale pour l’Amérique, comme l’a été l’échec de l’Union soviétique dans la première course à l’espace. C’est pourquoi il apparait vraisemblable que le Patron de la Nasa ne sera pas renouvelé et que le coût consacré au vol habité va impliquer des coupes sombres dans certains programmes comme : l'observation de la Terre, l'astronomie et d’autres programmes scientifiques notamment celui sur l’étude du climat, alors que Joe Biden avait au cours de son mandat élevé le changement climatique au rang de priorité de la NASA comme jamais auparavant.



Pour l’Europe, sachant notamment que de nombreux contrats la lie aux Etats Unis et connaissant les lignes directrices de la politique en matière spatiale de Donald Trump, les conséquences de cette nouvelle élection pose question pour l’Europe spatiale, bien que les avis sur conséquences semble diviser les membres de l’Union Européenne.



Concernant :

- le programme Orion pour lequel l’ESA a signé, avec la Nasa, un contrat de fourniture de neuf modules de services (à 300 millions de dollars pièce),



- le programme du Lunar Gateway pour lequel Thales Alenia Space doit construire le module ESPRIT,



- le programme européen ExoMars, qui doit décoller en 2028 vers la planète rouge et dont la Nasa doit fournir la fusée ainsi que les moteurs de freinage du module d’atterrissage.



Les contrats vont-ils être remis en question ? vont-ils être modifiés ? A ce jour les questions restent posées.



Dans le secteur spatial, comme dans d’autres secteurs de l’activité économique, il nous faudra attendre la cérémonie d'investiture du 20 janvier 2025, pour observer les premières décisions.



Mais avec Trump… il faut s’attendre à tout, même lorsqu’il a déclaré récemment : « Nous voulons atteindre Mars avant la fin de mon mandat ».