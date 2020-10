L’automne sera gourmand en Centre-Val de Loire Rillons, rillettes, crottin de chavignol, tarte Tatin…vive la gastronomie du Centre-Val de Loire !

Qui a dit que l’automne était monotone ? Offrez-vous donc un moment de réconfort, au coin du feu ou sur les bords de Loire, lors d’une douce journée d’automne, en dégustant les produits de la région Centre-Val de Loire. Où les trouver ? Comment les cuisiner ? Où les déguster ? On vous livre ici tous les bons plans !

Rédigé par Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire le Lundi 12 Octobre 2020

Tout commence par un tour au marché, le rendez-vous incontournable des locavores et des amoureux de produits frais et de saison. Si chaque petit village a son jour de marché, il y a en Centre-Val de Loire trois marchés particulièrement réputés : le marché de Loches, les mercredi et samedi matin, le marché d’Amboise, le dimanche matin et celui d’Orléans, le samedi matin.



La région étant surnommée le « Jardin de la France », on y trouve bien entendu tous les fruits et légumes du moment, et tout particulièrement des fruits du verger, des cerises, des fraises mara des bois, des asperges, des champignons, des truffes, et toutes sortes de cucurbitacées. Près des poires, vous trouverez peut-être un petit sachet de poires tapées. Il s’agit d’une spécialité de Touraine, les poires sont déshydratées et aplaties avec un maillet pour une conservation optimale. On les déguste ensuite réhydratées dans un vin ou du sirop, ou en petits morceaux avec un bout de fromage de chèvre.

Et en matière de fromage de chèvre, il y a de quoi faire en région Centre-Val de Loire qui dénombre pas moins de 5 AOC de fromages de chèvre ! On vous mettrait bien au défi de les citer, mais les voici : crottin de Chavignol, Valençay, Sainte-Maure de Touraine, Selles-sur-Cher, Pouligny-Saint-Pierre. Goûtez-les avec un verre de Sancerre ou de Valençay, vos papilles s’en souviendront !



A côté du fromager, le charcutier, chez lequel vous pourrez acheter des rillons, ces petits cubes de poitrine de porc confits à consommer froid, tranchés, ou dorés à la poêle, ainsi que des rillettes de Tours, moins grasses que leurs voisines du Mans. Si vous préférez le poisson, les pêcheurs de Loire travaillent savamment les poissons de Loire comme le sandre, le brochet ou l’alose, et les proposent sous forme de terrines. Un format idéal pour l’apéritif !



Pour terminer humblement la dégustation par une note sucrée, vous trouverez au marché ou dans les bonnes boulangeries les pâtisseries emblématiques de la région : la tarte tatin, originaire de Sologne, le pithiviers ou encore le nougat de Tours.



Les bonnes tables du Centre-Val de Loire Repérez le R de la plaque du titre Maître Restaurateur ! Les restaurateurs qui arborent ce label sont des chefs qui s’engagent à cuisiner les produits frais, locaux et de saison, en favorisant le circuit court. 150 établissements sont aujourd’hui détenteurs de ce titre, vous trouverez la liste sur ce site : Il est difficile d’en faire une liste exhaustive, mais pour vous aider dans le choix des restaurants de la région Centre-Val de Loire, on vous livre un indice.Les restaurateurs qui arborent ce label sont des chefs qui s’engagent à cuisiner les produits frais, locaux et de saison, en favorisant le circuit court. 150 établissements sont aujourd’hui détenteurs de ce titre, vous trouverez la liste sur ce site : www.my-loire-valley.com/maitres-restaurateurs-centre-val-de-loire

Automne Gourmand », qui se déroule du 5 octobre au 13 décembre 2020 dans les 6 départements. 150 restaurants se sont ainsi engagés à proposer un menu 100% local en adéquation avec les valeurs de cette opération. Vous y trouverez ainsi un menu élaboré à partir de produits frais et locaux et proposé en accord mets-vin avec des vins régionaux. Les plats sont bien entendu préparés dans le restaurant, et le personnel s’engage à assurer un accueil et un service de qualité. Vous trouverez le programme de cet Automne Gourmand ici :



Enfin, pour une expérience gastronomique d’exception, vous pouvez aussi vous laisser tenter par l’un des 15 restaurants étoilés de la région : 13 restaurants 1 étoile, et 2 restaurants 2 étoiles que sont Le Domaine des Hauts de Loire et La Maison d’à Côté, dans le Loir-et-Cher. Pour mettre en avant une gastronomie authentique, de qualité et responsable, la Région Centre-Val de Loire a mis en place l’opération «»,150 restaurants se sont ainsi engagés à proposer un menu 100% local en adéquation avec les valeurs de cette opération. Vous y trouverez ainsi un menu élaboré à partir de produits frais et locaux et proposé en accord mets-vin avec des vins régionaux. Les plats sont bien entendu préparés dans le restaurant, et le personnel s’engage à assurer un accueil et un service de qualité. Vous trouverez le programme de cet Automne Gourmand ici : www.nouvelles-renaissances.com/automne-gourmand Enfin, pour une expérience gastronomique d’exception, vous pouvez aussi vous laisser tenter par: 13 restaurants 1 étoile, et 2 restaurants 2 étoiles que sont Le Domaine des Hauts de Loire et La Maison d’à Côté, dans le Loir-et-Cher.

Apprendre à cuisiner les produits locaux Et si vous appreniez à cuisiner avec un chef doublement étoilé ?

Le restaurant du Domaine des Hauts de Loire a été couronné en 2020 de 2 étoiles Michelin grâce à la cuisine de son chef Rémy Giraud. Si celui-ci a pris sa retraite en septembre 2020, il continue d’animer les ateliers cuisine. Ces cours de cuisine individuels ou en groupes de 8 personnes maximum se déroulent les mercredi et vendredi et se clôturent par la dégustation du plat préparé. Le dimanche, le cours de cuisine est dédié à la pâtisserie avec le chef pâtissier Tom Duclos. Des ateliers enfants sont également proposés régulièrement.



C’est une toute autre ambiance qui vous attend à la Grange aux Savoir-Faire, dans le Loir-et-Cher. Une grande variété d’ateliers culinaires y sont proposés, pour apprendre à faire son pain, ses conserves, sa charcuterie, des pâtisseries, ses confitures et même sa bière. Et comme la préservation de l’environnement est aujourd’hui primordiale, vous pourrez même y faire des ateliers de cuisine durable, comme l’atelier zéro déchet ou l’atelier jardin comestible.



Ces mêmes valeurs sont également partagées au Sanglier Hirsute, une résidence éco-culinaire au cœur du Parc Naturel régional de la Brenne. Sa directrice, Valérie, qui a travaillé auprès d’Alain Ducasse, propose depuis quelques années des cours de cuisine aux pratiques culinaires innovantes qui tendent vers la transition alimentaire végétarienne ou végétalienne. Une cuisine simple, saine et protectrice de l’écosystème.



Le Label C du Centre à la signature régionale © du Centre lancée en 2014 par le Conseil régional pour valoriser sa filière agroalimentaire. Une démarche qui met en réseau les hommes et les filières et permet aux touristes d’identifier les entreprises et produits régionaux : Pour garantir qualité et diffusion des produits régionaux, 160 entreprises - artisans, producteurs, transformateurs, restaurateurs, distributeurs - adhèrentlancée en 2014 par le Conseil régional pour valoriser sa filière agroalimentaire. Une démarche qui met en réseau les hommes et les filières et permet aux touristes d’identifier les entreprises et produits régionaux : www.cducentre.com

Pour des séjours gourmands en région Centre-Val de Loire Les réceptifs que vous pouvez retrouver dans notre annuaire #PartezEnFrance , peuvent vous proposer différentes excursions qui vous feront découvrir ces trésors gastronomiques régionaux.

