LATAM Airlines : Support Global des Ventes pour une connectivité commerciale efficace

● Support opérationnel : conseils concernant les réémissions, consultations tarifaires, association d’EMD pour les sièges et les bagages, ainsi que gestion des demandes spéciales, telles que les mineurs non accompagnés et les animaux de compagnie en cabine ou en soute.



● Support commercial : assistance dans les litiges liés aux Debit Memos, gestion des waivers et des réductions, émission de courtoisies et Famtours, création d’utilisateurs sur le portail privé, et traitement des remboursements.



● Groupes et charters : services pour des groupes de dix passagers ou plus ayant le même itinéraire, incluant les devis, évaluations, émissions et gestion opérationnelle des charters pour les agences de voyages et les clients corporatifs.



● Support NDC by LATAM : assistance pour les émissions et réémissions via la plateforme NDC, support dans les réémissions volontaires et involontaires, et gestion des exceptions commerciales.