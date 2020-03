LCI : Laurent Abitbol demande à l'Etat de choisir ses mots en matière de communication sur le coronavirus

Dans le business travel en revanche, le recul est nettement plus sensible. "Il y a des ordres des entreprises à leurs collaborateurs qui interdisent les voyages. Il y aussi la peur du confinement.



Et puis ces entreprises sont aussi touchées par la crise du coronavirus et elles baissent leurs coûts. Résultat : nous sommes à -50% sur le business travel, c'est considérable".



Toutefois, Laurent Abitbol reste serein : " par expérience, je sais que ces situations ne durent pas ". Sur le plateau de LCI, le président de Selectour et de Havas Voyages a rappelé suivre les recommandations du SETO et des Entreprises du Voyage en matière de report et d'annulation.



Ce qui inquiète surtout Laurent Abitbol, c'est la communication du gouvernement : " nous avons besoin de l'Etat. Il faut qu'il nous aide dans le choix des mots ", faisant référence à l'alerte du Quai d'Orsay qui indique qu'il est "préférable de différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible."



Ce dernier a encore bon espoir de faire rectifier cette phrase. " Nous avons quelques députés amis sur le coup" a-t-il lancé.