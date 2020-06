La Banque européenne au secours du tourisme

La BERD engage toutes ses activités en 2020-2021 pour aider ses régions à contrer l’impact économique de la pandémie de coronavirus, les investissements devant atteindre 21 milliards d’euros

La Banque ciblera tous les secteurs de l’économie, y compris le tourisme et l’hôtellerie, qui ont été particulièrement touchés par la crise du Covid-19

Des mesures immédiates seront prises pour faciliter la reprise du tourisme, en fonction des trois piliers du Programme d’assistance technique pour la relance du tourisme de l’OMT (reprise économique ; marketing et promotion ; renforcement institutionnel et renforcement de la résilience).Il comprend la mesure de l’impact du Covid-19,pour relancer le secteur du tourisme,accrues des touristes et des employés, la commercialisation de mesures qui peuvent stimuler la demande touristique, le renforcement des capacités des responsables du tourisme et la formation des entreprises du secteur touristique pour l’adoption des nouveaux protocoles.Un élément-clé est de préserver le capital humain ainsi que de s’adapter et de renforcer l’inclusion., précise l'OMT dans un communiqué.".