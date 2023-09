La Bretagne et la montagne, best sellers de l'été 2023 pour Nemea

Quant à l'arrière-saison, le Groupe anticipe une hausse de 3% de son taux d’occupation par rapport à 2022, les seniors et les couples sans enfants ou en bas âge continuant de partir en vacances après les congés estivaux.



" De cette manière, la montagne enregistre un succès croissant à chaque saison et attire de plus en plus de vacanciers en quête de nature, de grands espaces et d’activités en plein air ", précise le Groupe qui propose désormais une offre "une semaine achetée, la deuxième offerte" pour ses résidences à la montagne, comprenant des randonnées offertes avec guide.



La Bretagne attire également de nombreux touristes, de même que le Sud-Est, qui reste une destination très recherchée par les vacanciers en quête de soleil.