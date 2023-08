Malgré l’inflation, Maeva satisfait de son « très bel été » 🔑

Forte de ses 15 millions de visiteurs par an sur son site et de ses 500 000 vacanciers chaque année, la plateforme Maeva (150 collaborateurs répartis entre le siège et le terrain) multiplie les solutions flexibles pour ses clients.



La dernière en date, mise en place à compter de la troisième semaine de juin, est la garantie « Satisfait ou Remboursé » sur l’ensemble de son catalogue.



« 16 000 familles ont bénéficié de cette garantie cet été, 33 l’ont activée », déclare Nicolas Beaurain sans donner davantage de précisions sur les motifs d’annulation.



« Avec la notion de service au cœur de notre stratégie, nous voulons des vacanciers heureux. Nous accompagnons chaque famille dans son projet de vacances » affirme le directeur général, ravi de surfer sur « une bonne dynamique » sur le début d’arrière-saison.



« Nous avons de l’avance et nous attendons beaucoup des ventes de dernière minute » déclare-t-il.



Ayant à cœur d’enrichir son offre et de doubler le nombre de ses établissements affiliés, la plateforme Maeva va dans le même temps s’internationaliser. « Dans les semaines à venir, nous allons lancer une version en anglais et une autre en néerlandais » conclut Nicolas Beaurain.