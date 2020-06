La Compagnie obtient un Prêt garanti par l'Etat

Selon la Tribune, La Compagnie a obtenu un prêt bancaire garanti par l'État de 10 millions d'euros. Le transporteur spécialiste des vols 100% affaires entre la France et New York est le premier transporteur aérien entièrement privé à avoir obtenu un PGE, indique le quotidien économique.



Avant lui, Air France, et Air Austral ont également obtenu un PGE, mais ces deux transporteurs ont à leur capital, l'Etat pour la première et la région pour la seconde.



Les compagnies du groupe Dubreuil, Air Caraïbes et French Bee, pourraient également suivre prochainement assure la Tribune.