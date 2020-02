La Croatie, destination toujours plus plébiscitée des Français

« La Croatie est devenue une destination préférée des Français ! » , se félicite Daniela Mihalic Durica, directrice du bureau parisien de l'Office de Tourisme de Croatie.



2019 aura été une nouvelle année record pour la destination, avec un total de 20,7 millions de touristes accueillis, dont 640 000 Français, un chiffre en hausse de 8% par rapport à 2018, idem pour le nombre de nuitées en progression de 6,95% avec 2,3 millions de réservations.



Bien que les régions les plus plébiscitées restent celles de Split (+7% des arrivées et 8% des nuitées) et Dubrovnik (+14% d’arrivées et 11% de nuitées), les Français visitent tout le territoire. Zagreb a connu un grand succès en tant que destination city break, avec + 10% d'arrivées.



« Nous sommes super fiers de voir cette forte augmentation de la fréquentation dans les régions traditionnelles, ainsi que dans des régions telles que Zagreb, l’Istrie ou le Kvarner », note la directrice du bureau parisien de l’OT de Croatie.