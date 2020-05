La Grèce annonce l'ouverture de 515 plages "organisées" pour le 16 mai 2020

Le gouvernement grec a décidé d’ouvrir à nouveau ses 515 plages "organisées", c'est à dire avec transats et parasols à louer à partir de ce samedi 16 mai à 8h du matin.



Pour rappel, les plages « non organisées », sans infrastructure sont accessibles depuis le 4 mai dans le cadre du déconfinement de la population et dans le respect des mesures de distanciation sociales qui s’appliquent encore partout (activité physique individuelle, limite des réunions à 10 personnes).



Le nombre de personnes sur les plages "organisées" sera contrôlé afin d’appliquer les mesures d’hygiène et de sécurité.



Les réglementations prévoient notamment un contrôle à l'entrée des plages pour limiter à 40 baigneurs par 1000m2. Concernant les installations sur le sable, l'office de tourisme de Grèce précise que la distance minimale entre les pieds de parasols sera de 4m, alors qu’une distance minimale de 1m est requise entre le périmètre ombragé de deux parasols.



"Par parasols, deux chaises longues pourront être installées, mais une exception sera appliquée pour les familles avec des enfants mineurs. La distance minimale entre les chaises longues se trouvant sous deux parasols différents sera de 1,5m."



Les établissement proposant rafraîchissements et en cas fonctionneront sur un mode « à emporter » uniquement et la vente de boissons alcoolisées ne sera pas autorisée.