La Maison Ruinart participe aux Journées Particulières de LVMH

atelier à ciel ouvert, où l’Homme travaille quotidiennement la nature en prenant soin du sol et de la vigne pour récolter une fois par an les précieux raisins. Ils seront ensuite travaillés par les équipes œnologiques, sous la direction du Chef de caves, pour créer les cuvées emblématiques de la Maison. Ce savoir-faire fondé sur le rapport de respect qui unit l’Homme et la Nature est à l’origine du Champagne ».

Lors des Journées Particulières, les visiteurs seront invités à découvrir cette création monumentale mais également les travaux de la vigne et les actions en faveur de la biodiversité menées par la Maison Ruinart dans son vignoble

La maison Ruinart considère cette parcelle de 40 hectares, classée Premier Cru, comme un «Les Journées Particulières seront une opportunité de valoriser ce travail et l’engagement de la maison de Champagne à travers un programme dédié. Pour commencer, l’un des pionniers du land art Nils Udo a été choisi pour créer une œuvre témoignant de l’engagement de la Maison en faveur de la biodiversité. A Taissy, ses trois sculptures vivantes, véritable écosystème artistique, ont été imaginées et baptisées Habitats.Pour les construire Nils Udo a utilisé les ceps et sarments retirés du vignoble par les équipes du vignoble afin de fragmenter d’immenses parcelles pour leur redonner une taille bocagère et favoriser la biodiversité.», explique Frédéric Dufour, son président.