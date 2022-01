La Maison de l'Indonésie ouvrira ses portes au printemps 2022

Comme dans toutes les destinations, le tourisme en Indonésie a beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19, depuis la fermeture de ses frontières en avril 2020.



Deux ans plus tard, et malgré l’ouverture de Bali, le tourisme n'a pas repris véritablement, à cause de restrictions à l’immigration et des protocoles sanitaires.



" Beaucoup de partenaires qui travaillent dans le tourisme en Indonésie ont été obligés de fermer ou bien de survivre avec le marché domestique, ou encore de changer complètement de métier ", commente dans un communiqué Eka Moncarré, bien connue des professionnels du tourisme comme étant la directrice de l'Office du tourisme d'Indonésie à Paris.



Elle poursuit : "depuis octobre 2021, le Ministère du Tourisme de l’Indonésie a suspendu temporairement toutes les promotions à l’étranger ainsi que les activités de leurs bureaux de représentation à l’étranger, y compris pour la France. Jusqu’à nouvel ordre, aucun budget n’est donc attribué pour favoriser la promotion du tourisme en Indonésie ".