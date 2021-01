La République Dominicaine impose un couvre-feu jusqu'au 26 janvier 2021

C'est l'une des dernières destinations ouvertes sans avoir l'obligation de présenter un test PCR négatif, la République Dominicaine n'est toutefois pas épargnée par la covid-19.



Afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, le gouvernement a décidé de mettre en place un couvre-feu relativement restrictif, rapporte France Diplomatie.



A ce jour et jusqu’au 26 janvier 2021 au moins, les horaires sont de 17h en semaine (avec 3 heures de libre circulation jusqu’à 20 heures pour les déplacements uniquement) et midi les samedis et dimanches, indépendamment des jours fériés.



Les restaurants sont ouverts avec une capacité d’accueil de 50% et les bars sont fermés.