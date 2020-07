La République Dominicaine présente ses protocoles sanitaires

Une fois à destination et dans les hôtels de l'île, une prise de température de chaque client sera effectuée à l'enregistrement et une déclaration de

santé sera à signer.



Les établissement devront fournir aux clients des masques et du gel antibactérien, mais aussi revoir l'agencement des espaces pour respecter les distances (réception, restaurants, piscines, etc.).



De plus, les points de restauration en libre-service seront supprimés, de sorte que les ustensiles soient uniquement manipulés par le personnel de l'établissement.



Les bagages seront désinfectés.



Pour finir des protocoles spéciaux pour la prise en charge et l'isolement des personnes présentant des symptômes.



Des mesures similaires ont été prises pour les bars, restaurants et les les activités touristiques. Vendredi 3 juillet 2020, la République dominicaine recensait plus de 34 000 cas pour 765 décès.