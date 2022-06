La Réunion installe un pop-up store à Marseille, Lille et Paris

En amont des grandes vacances estivales, l’Île de La Réunion Tourisme propose une expérience inédite et immersive dans les gares SNCF de Paris, Marseille et Lille.



Pendant tout le mois de juin, un pop-up store éveillera les sens des voyageurs : "savourez la vanille Bourbon, l'ananas Victoria ou le café Bourbon pointu ; évadez-vous au son de la forêt primaire et du chant des baleines ; enivrez-vous des parfums de l'île intense."



Pour vivre une expérience inédite et tenter de gagner un séjour pour deux personnes à La Réunion, rendez-vous à la gare Marseille St Charles (face à la voie C) du vendredi 17 au dimanche 19 juin !