La Rochelle, Poitiers et Limoges : reprise des vols Chalair au départ de Lyon lundi 15 juin

Chalair Aviation amorce la reprise progressive de son activité. Les liaisons au départ de Lyon vers La Rochelle, Poitiers et Limoges reprendront à compter du 15 Juin, et seront opérés en ATR 42-500.Afin d’offrir des conditions de transport saines et rassurantes, Chalair a adopté une série de mesures applicables sur ses vols, et invite ses passagers à respecter scrupuleusement les règles permettant de se protéger et de protéger les autres voyageurs du Covid-19.Parmi les mesures adoptées, à noter, entre autres : le port du masque à bord et l’adaptation aux règles de distanciation. Le détail des procédures mises en œuvre est consultable sur le site internet de la compagnie : www.chalair.fr