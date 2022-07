La SNCF veut détourner 78 millions de passagers de l'avion et de la voiture d’ici 2032

les négociations en cours avec les Entreprises du Voyage

Notre posture a évolué, nous sommes aujourd’hui d’accord pour aider les agences

15% des voyageurs l'utilisent

Et le point de bascule s’étiole de plus en plus

25% des Allemands sont prêts à faire sept heures de train

Pour les entreprises, le seuil est passé de trois à quatre heures

première offre domestique hors de France

Rendre accessible le train à toute typologie de clientèle pourrait aussi passer par la possibilité de faciliter l’accès aux TMC des ventes Ouigo Si les représentants de la SNCF n’ont pas fait de commentaires sur «», ils ont rappelé, par l’intermédiaire de Sylvain Labesse que l’offre avait été taillée pour du loisir sur un modèle low cost : «».. Ainsi, après avoir intégré l’offre Ouigo depuis un mois, une agence affaires note que «» sans constater de baisse sur les ventes de TGV Inoui.On peut facilement en déduire que les voyageurs d’affaires qui utilisent Ouigo se passent des services de l’agence de l’entreprise.. «, souligne Sylvie Humbert, directrice marketing et distribution internationale.».On n’y est sans doute pas en France, mais là, aussi, on note des évolutions : «» note Sylvain Labesse., Ouigo España, «» est amenée à se développer. On n’oublie pas le rapprochement d’Eurostar et Thalys qui va entraîner de nombreuses synergies.