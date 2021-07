La Tunisie vers une "démocratie autoritaire" ou un "autoritarisme démocratique" ?

TourMaG.com - Faut-il dire que la Tunisie revient en arrière, à l'époque de Ben Ali et sa dictature ?



Vincent Geisser : Non, mais le pays se dirige vers une forme beaucoup plus autoritaire de la démocratie.



Ce président qui se réclame de la révolution et des acquis de la démocratie, n'est pas du tout nostalgique du régime de Ben Ali, mais n'a pas été non plus un opposant.



Par contre il reste nostalgique d'un Etat fort. Il va infléchir le pouvoir en faveur du rôle du président. Après, les observateurs et ses anciens professeurs ne comprennent pas très bien ses rêves, entre démocratie locale et un pouvoir central fort.



TourMaG.com - Cette nostalgie d'un Etat fort, est-elle aussi partagée par le peuple ?



Vincent Geisser : Il y a une coupure dans la société entre ceux qui souhaitent aller plus loin dans la démocratie et ceux qui sont contre, avec une certaine nostalgie autoritaire.



Je peux vous témoigner que parmi les défenseurs de la démocratie et même de mes amis, il y a une sorte de consensus en soutien au président.



Autant Béji Caïd Essebsi était pointé du doigt, car ancien ministre de Habib Bourguiba, il avait de nombreux opposants, autant le discours autoritariste de Kaïs Saïed dépasse beaucoup de clivage.



Il a une vraie légitimité populaire et bénéficie de soutiens bien au-delà de son entourage. D'ailleurs vous noterez que l'opposition n'ose pas aller dans la rue.



TourMaG.com - Il y a quand même eu des manifestations...



Vincent Geisser : Assez peu et les plus gros rassemblements étaient en faveur du président.



Attention, je ne dis pas que je trouve ça bien mais je vous livre mon analyse. Je consulte pas mal d'anciens ministres, l'entourage des présidents de la République, tous me disent qu'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit.



Son aura populaire est bien réelle, mais il a très peu de soutien dans les canaux de l'élite tunisienne. Il y aura des déçus, mais il sera trop tard pour agir.