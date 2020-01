La case de l’Oncle Dom : Le bout de la piste et l'Adieu à la Case ...

Cela a été un grand honneur et un plaisir renouvelé de bosser toutes ces années avec toi. Tes coups de gueule, tes prises de position tranchées, tes combats depuis ta Case... on aimait ou on détestait mais ils ne laissaient personne indifférent.

Ecrire au quotidien et de manière pertinente, est plus qu’un sacerdoce, c’est une véritable performance sportive. Tu nous a apporté un ton, une impertinence et une exigence qui ont marqué et un peu façonné TourMaG.com au cours des 8 dernières années passées ensemble.

Merci pour ce moment ;O))



Tonton, on te souhaite bonne route et beaucoup de succès et de réussite dans tes projets futurs.



La Rédaction



Jean da Luz

Céline Eymery

Anais Borios

Caroline Lelièvre

Michèle Sani

Romain Pommier

Pierre Georges