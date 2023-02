La crise réussit à Airbnb qui affiche son premier bénéfice annuel

Plus encore que pour le secteur hôtelier, la location saisonnière a connu un formidable rebond en sortie de confinement et davantage en 2022.Leader du secteur, Airbnb en a largement profité, alignant 1,9 milliard de dollars de revenus pour le seul 4e trimestre 2022, soitL’exercice complet affiche 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 40% sur 2021 et, le 1er de ses 15 ans d’activité.Malgré la reprise de 2021, ses pertes étaient encore de 352 millions de dollars sur l'exercice précédent.La start-up californienne, devenue licorne, devenue leader du secteur en moins de dix ans, a toujours mis la priorité sur la conquête de marché, le recrutement de nouveaux « hôtes » et la satisfaction des « guests », quitte à rembourser sur ces propres deniers les annulations inévitables dues à la crise sanitaire.Mais cela c’était avant, avant une introduction plutôt réussie à la bourse de New York en 2020 et les exigences de rentabilité imposées par le marché financier.