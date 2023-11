La croisière est en fête en novembre : des prix exceptionnels pour les agents et clients

Le mois de novembre s'est révélé être une période particulièrement festive pour certains croisiéristes et en particulier pour Costa Croisières, qui a célébré avec éclat ses agents et clients. De la reconnaissance des agents dévoués lors de roadshows dans toute la France à la préparation d'un événement époustouflant pour récompenser les meilleurs agents à travers une cérémonie façon Oscars des Protagonisti del Mare, l'esprit festif de Costa brille de mille feux.

De plus, pour répandre la joie des vacances, Costa dévoile des offres exceptionnelles lors du Black Friday. Découvrons les détails de ces célébrations extraordinaires.



Costa Croisières marque le retour triomphal de son événement phare, "Protagonisti del Mare", après une pause depuis 2019. Cette reprise n'est pas seulement une célébration, mais aussi un signe clair du regain d'énergie sur le marché des croisières. Pour Costa, cet événement emblématique est bien plus qu'une simple cérémonie de reconnaissance pour ses agents ; c'est une déclaration audacieuse de confiance dans l'avenir et un investissement significatif dans l'expérience exceptionnelle de ses clients du Trade.



Le retour des Lauréats de la mer : Protagonisti del Mare Un retour en grand : la dernière édition en 2019 a été mémorable, mais cette année promet d'être encore plus grandiose. Costa Croisières voit cela comme une opportunité de célébrer le succès de ses agents qui ont navigué avec détermination à travers les tempêtes. L'événement devient ainsi une expression vivante de la résilience de l'industrie des croisières. La compagnie a investi massivement dans des expériences uniques et grandioses visant à élever l'expérience de croisière de ses agents à des sommets encore plus élevés. Des animations, des spectacles et des soirées à thème exceptionnels sont au programme, offrant une expérience immersive et mémorable pour les conviés : au rendez-vous soirée blanche, diner de gala, un wonder tour… une occasion de faire vivre aux agents son nouveau positionnement de marque : Live your wonder* (*émerveillez-vous) !



Un symbole du renouveau du marché des croisières : le retour des Protagonisti del Mare n'est pas seulement un événement pour Costa Croisières, c'est aussi un symbole puissant du renouveau du marché des croisières après des périodes difficiles. Costa envoie un message fort : les croisières sont de retour, plus fortes que jamais, prêtes à offrir des aventures inoubliables à ses précieux clients.



Ainsi, l’événement Protagonisti del Mare en 2023 ne se contente pas d'être une simple célébration, mais une déclaration audacieuse qui résonne dans l'industrie des croisières, annonçant un avenir prometteur et vibrant pour les passionnés de voyages en mer. Imaginez une cérémonie à l'allure d'Oscars, où les meilleurs agents seront honorés et récompensés pour leur engagement exceptionnel



Sur les routes de la France, 10 roadshows redéfinissent l’expertise croisière Aux mois d’octobre et novembre, Costa a sillonné la France et ses 10 roadshows dans les grandes villes françaises ont été bien plus qu'une simple série d'événements. Ces rencontres ont été une plateforme interactive où les agents de voyage ont pu plonger au cœur de l'univers des croisières. La présentation des produits a permis aux agents de tisser des liens plus étroits avec les offres de Costa, de comprendre les itinéraires de manière détaillée et d'explorer les possibilités infinies qu'offre une croisière.



Au-delà des brochures et des catalogues, ces roadshows ont donné vie à l'expérience de croisière. Les agents ont pu poser des questions en direct, visualiser les installations et divertissements à bord, et ressentir l'ambiance distinctive des navires. Cette immersion directe a renforcé leur capacité à conseiller efficacement leurs clients, transformant chaque agent en un ambassadeur passionné des croisières Costa.



Chaque roadshow a aussi été une opportunité de partager un moment convivial et gastronomique. Les différents roadshow ont eu lieu dans des restaurants mettant à l’honneur la gastronomie et l’hospitalité Italienne, très chères aussi à Costa. De belles surprises aussi attendaient tous les participants, ainsi que la chance pour un agent de remporter une belle croisière de 7 nuits en Méditerranée lors de chaque événement.



Black Friday : îles paradisiaques, architectures futuristes, prix magiques, embarquez vers l'exotisme avec Costa ! Les promotions Black Friday sont de plus en plus populaires en France et les croisiéristes ne sont pas en reste ! Du 8 au 30 novembre, Costa Croisières ouvre les portes à des tarifs irrésistibles pour des voyages extraordinaires aux Émirats Arabes Unis, en Méditerranée et dans les Caraïbes. Avec environ 170 croisières entre novembre 2023 et le printemps 2024, le choix est vaste, promettant une expérience unique, des architectures futuristes de Dubaï aux plages idylliques des Caraïbes.



Des plages de rêve des Caraïbes aux architectures futuristes de Dubaï, les croisières Costa offrent des expériences uniques à tarifs irrésistibles.



Optez pour des itinéraires aux Émirats Arabes Unis avec le Costa Toscana, découvrant Dubaï, Abu Dhabi et les merveilles d'Oman. Ou plongez dans les Caraïbes avec le Costa Fortuna et le Costa Pacifica, explorant des îles paradisiaques comme Sainte-Lucie et Antigua. Ces croisières entre deux continents, que ce soit entre l'Europe et l'Amérique du Sud ou les Caraïbes, promettent des aventures inoubliables. Réservez pendant le Black Friday pour des tarifs exceptionnels et embarquez vers des destinations exotiques avec Costa Croisières.



Ou embarquez pour une aventure en Méditerranée avec Costa Croisières, où le charme intemporel des villes d'art se mêle à des paysages uniques. Le Costa Smeralda propose des croisières d'une semaine en Italie, en France et en Espagne, vous emmenant de Savone à Palma de Majorque, en passant par des joyaux tels que Barcelone et Palerme. Découvrez des expériences exceptionnelles à terre, de dîners exclusifs à Istanbul à des concerts dans les grottes de Drago à Palma. Que ce soit pour une mini-croisière de quelques jours ou une aventure plus longue, chaque voyage en Méditerranée avec Costa est une rencontre avec la richesse culturelle et les paysages captivants.



En novembre, Costa Croisières célèbre avec passion ses agents dévoués et ses clients fidèles. Des roadshows animés et lauréats de la mer aux offres irrésistibles du Black Friday, l'esprit festif de Costa éclaire la fin de l'année. Embarquez pour une aventure exceptionnelle, explorez des destinations fascinantes et créez des souvenirs inoubliables à bord des navires emblématiques de Costa Croisières. C'est le moment de réserver et de partir en croisière avec Costa - où chaque voyage devient une célébration. Bon voyage !



