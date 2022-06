La plateforme de commercialisation Explore Grand Est s’ouvre à l’international

Augmenter le chiffre d’affaires des prestataires touristiques du Grand Est :

Collecter et exploiter des data pour rendre l’offre commercialisée toujours plus accessible et personnalisée :

Accélérer la transformation numérique des entreprises touristiques du Grand Est :

Trois objectifs et des missions qui guident l’évolution de la plateforme :1)• Accompagner les prestataires à se vendre en ligne, à convertir plus facilement et à augmenter ainsi leur activité,• Assurer une mission de service public avec un valorisation des offres commercialisées en ligne sans commission supplémentaire.2)• Capter de la donnée pour mieux comprendre le comportement des utilisateurs, pouvoir adapter l’offre et les parcours clients,• S’inscrire dans une démarche permettant de personnaliser et d’automatiser la commercialisation des offres produits et services touristiques,• Développer un marketing prédictif pour anticiper les besoins et les demandes des voyageurs.3)• S’inscrire dans une démarche de digitalisation et de professionnalisation des acteurs de l’économie touristique du Grand Est avec un catalogue de formations dédiées au design de l’offre et à la commercialisation en ligne et un parcours individuel de transformation digital.On peut consulter les trois versions en cliquant sur la langue correspondante :Les contenus éditorialisés ont été traduits manuellement, par des traducteurs natifs.