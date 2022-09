Appli mobile TourMaG



La très attendue Sydney WorldPride dans les starting-blocks

Du 17 février au 5 mars 2023 Sydney sera « the place to be ». La ville la plus emblématique du continent australien, la plus cosmopolite, la plus spectaculaire, la ville qui depuis des lustres pratique un égalitarisme librement consenti accueillera le plus grand festival gay du monde, la Sydney WorldPride. Les traditionnelles célébrations du Mardi Gras se transformeront en un festival épique qui restera dans les mémoires. A travers le monde nombreux seront les LGBT à dire fièrement « J’y étais ». Organisée sous l’égide de la Ville de Sydney et de l’Etat de la Nouvelle-Galles-du-Sud la WorldPride, la première WorldPride jamais organisée dans l’hémisphère sud est commercialisée en packages exclusifs par le producteur «Australie à la Carte ».

A cette occasion la communauté LGBT+ australienne invitera le monde à fêter avec elle le 50e anniversaire de sa première Gay Pride (organisée à Adélaïde en 1973), le 45e anniversaire de sa parade Mardi Gras et le 5e du mariage pour tous.



Au plus fort de l’été chaud de Sydney le plus grand festival gay de la Terre sera l’évènement que tout membre de la communauté rêverait de vivre au moins une fois. Au bout du voyage - 17 000 km de la France et 22 heures d’avion – ce seront durant deux semaines d’exceptionnels moments d’exaltation, de folie, de danses de musiques, de paillettes. Sous le double signe de l’humour et de la bienveillance ce seront aussi des rencontres et la mise en lumière de la vie, de la culture et de la créativité des LGBT+.



La Sydney WorldPride célébrera les lieux les plus emblématiques de Sydney, de sa baie - l’une des plus belles du monde – , de ses nombreuses plages de sable doré, de son immense territoire de jeux aquatiques en bordure d’une nature sans fin, de son Opéra, véritable monument phare de toute l’Australie.

Un programme de folie Durant deux semaines Sydney oubliera la douceur de son climat et la sérénité de ses paysages pour vivre jour et nuit et au superlatif une fantastique et immense fête. En accès libres ou payants la plupart des événements de la World Pride auront lieu parallèlement aux célébrations traditionnelles du Mardi Gras. En voici quelques temps forts.

Sur le thème « vivre et être fier », présenté par American express, le spectacle arc-en-ciel d’ouverture sera animé par deux des plus célèbres artistes australiens : la chanteuse Casey Donovan et le chanteur et Drag Queen Courtney Act.



Les parades et les divertissements se dérouleront en ville dans le Darlinghurst un quartier original et dynamique et Oxfort street qui abritent certains des bars LGBT+ les plus anciens et les plus connus d’Australie ainsi que pléthore de discothèques, de pubs, de boutiques tendance aux articles de mode insolites.



Avec les meilleurs DJ australiens la musique sera partout. Libérés de tous préjugés les LGBT du monde danseront dans le magnifique parc Victoria, à proximité de la Bondi Beach considérée comme l’une des plus belles plages d’Australie et dans d’étonnantes piscines tel le fameux Pool Club at Ivy l’un des hauts lieux et des points chauds de la vie nocturne de Sydney.



Pour autant, du théâtre à l’art contemporain, de la dance aux chorales, du cabaret à la littérature la communauté n’oubliera pas les créations artistiques. Elle donnera la part belle à l’art sous toutes ses formes avec environ 70 démonstrations qui s’ajouteront à une vingtaine d’événements sportifs. Les galeries d'art, les compagnies de théâtre indépendantes et les salles de concert ouvriront leurs portes à tous



La Sydney WorldPride qui se déroulera sur les terres des peuples aborigènes Gadigal, Cammeraygal, Bidjigal, Darug et Dharawal rendra hommage aux aînés qui, gardiens des traditions d’une histoire remontant à plus de 50 000 ans, perdurent l’une des plus anciennes cultures vivantes au monde. Les anciens hangars ferroviaires magnifiquement reconvertis de Carriageworks (désormais le plus grand centre multi-arts contemporain d’Australie) s’animeront durant six jours de créativités des Premières nations.



Le programme annonce par ailleurs une conférence sur les Droits Humains, les plus importantes jamais organisées par les LGBT dans la région Asie-Pacifique.



Sydney, ville phare de la diversité et de l’inclusion pour la communauté LGBT+ attend plus d’un million de personnes pour sa première World Pride. Ce sera le plus grand événement de la ville aura vu depuis les Jeux Olympiques 2000.



A l’occasion de l’organisation de cet évènement Clover Moore le maire de Sydney a déclaré : « La ville est fière d’être un allié proche de la communauté arc-en-ciel et ravie d’accueillir le monde entier pour la Sydney WorldPride 2023 ».



A savoir : au sud-est de l’Australie, bordé par l’océan Pacifique, l’Etat du New South Wales (la Nouvelle-Galles-du-Sud) se caractérise par ses villes côtières, dont sa capitale l’emblématique Sydney, et ses plages de surf (dont la célèbre Bondi Beach la plus connue d’Australie) qui s’étendent le long du littoral. À l'intérieur des terres se trouvent le parc nationalb des Blue Mountains, des forêts tropicales, des dizaines de domaines vinicoles et des villages reculés vivant de l'exploitation des mines d'opales.

