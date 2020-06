LaRébenne Votre compagnon de voyages

Spécialiste de l’organisation de voyages à pied et de séjours VTT, VTC et vélo de route ; LaRébenne est une agence de voyages réceptive, qui depuis 2001, crée ses propres circuits dans les Pyrénées et à l’étranger.

Basée à Foix, en Ariège, au cœur des Pyrénées, l’équipe de LaRébenne bénéficie d’une forte expérience de terrain et de partenariats riches et fidèles avec ses prestataires locaux : hébergeurs, transporteurs, loueurs de vélos.





Dénomination :

SAS LaRébenne



Date de création :

2008



Garantie :

Groupama N° 4000714358/0



Immatriculation :

Atout France : IM009100007



Notre ambition est de vous faire vivre nos voyages avec l’émotions telles que nous l’avons perçues lors de la création. De vous considérer non comme des clients mais comme des amis à qui nous réservons le meilleur. C’est pour cela que nous construisons nous-mêmes nos circuits.



Que ce soit en France ou à l’étranger, nous essayons de privilégier l’esprit d’itinérance avec le moins de transfert en véhicule possible. Cela est important pour une bonne immersion dans la région traversée.

Bien-sûr, seul le choix des étapes les plus intéressantes nous guide, mais toujours cette idée de la caravane : une équipe qui progresse ensemble.







Suivez-nous dans notre terrain de jeux. Une agence pyrénéeenne spécialiste du Sud de France



Notre équipe vous propose des séjours inédits et sur-mesure à pied, en VTT, VTC, vélo de route, en raquettes et en ski de fond en France et à l’étranger.



Nous privilégions la qualité des prestations : des hébergements de qualité et variés, rigoureusement et adaptés à la pratique sportive, des transporteurs fidèles et fiables et une équipe encadrante compétente, tous diplômés d’états (accompagnateurs en montagne, moniteurs VTT…).





Une logistique et une organisation adaptée à vos besoin :

• Vous avez le choix entre différentes formules : formule liberté, accompagnée, avec assistance

• Fourniture d’un dossier de voyage complet : présentation du circuit, conseils avisés, topoguides, cartes, traces GPS, porte-carte, plans des hébergements/villes…

• Portage des bagages par véhicule pour randonner léger

• Flotte de véhicules adaptés avec remorques spéciale vélo de route ou VTT, galerie de toit adaptée

• Location de matériel de qualité et haut de gamme : Vélo de route, VTT, VTC, vélo à assistance électrique.

• Assistance logistique et mécanique avec ravitaillement sur les séjours vélo de route









En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTT / VTC / Vélo de route

Randonnée

Kayak de mer

Ski de fond

Raquettes

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Observation animale

Sport





Le Sentier Cathare à VTT

L’intégrale du Sentier Cathare à VTT, de la mer à la montagne

De la Méditerranée à Foix : l’intégrale du célèbre Sentier Cathare en VTT. Zéro transfert, du très beau VTT, roulant, technique, ludique… tout y est pour se faire plaisir ! Des plages de la Méditerranée aux montagnes de la Haute Ariège, vous traversez garrigues, coteaux, gorges, forêts... sans oublier la visite des forteresses cathares.

Ce circuit est une vraie et belle itinérance VTT sur différents terrains, une incroyable épopée historique et spirituelle et des paysages magnifiques très variés (2 niveaux au choix)

→ En savoir plus





La Traversée des Pyrénées à vélo de route

La Grande Traversée des Pyrénées à vélo de route, de l’océan à la Méditerranée

De la plage d’Hendaye à celle de Collioure, vous parcourez entièrement les Pyrénées françaises, d’Ouest en Est, à vélo de route. Vous roulez sur les routes mythiques du Tour de France et passez des cols historiques à travers 5 départements Pyrénéens.

Chaque tour de roue vous rapproche un peu plus de la Méditerranée, à travers une prodigieuse diversité de paysages. (Circuit également possible d’Est en Ouest).

→ En savoir plus







Le Canal du Midi à vélo (VTC, VAE)

Voyage bucolique en vélo au bord du Canal du Midi

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi s’offre à vous. Remontez ce monument unique et bucolique autrefois utilisé pour le transport de marchandises et découvrez l’immense richesse des régions traversées : sculptures, églises, bastides et cathédrales…

De Toulouse à Agde admirez des cités telles que Castelnaudary, Carcassonne et Béziers au gré des changements de paysages, du pastel aux marais en passant par les vignes. Ce voyage vous mènera jusqu’à la grande Bleue, point de départ des plus grands explorateurs.

→ En savoir plus

Horaires : De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Henri FAUR

Président

contact@larebenne.com

Tel : +33 (0)5 61 65 20 93

Mobile : +33 (0)6 81 53 77 75



Léa ROUSSET

Agent de voyages

contact@larebenne.com

Tel : +33 (0)5 61 65 20 93

Mobile : +33 (0)6 81 53 77 75



Adresse postale : 1 place du 8 mai 1945 - 09000 FOIX



Site web : www.larebenne.com/fr



