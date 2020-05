Labège : Le Muséum du Pastel aux portes de Toulouse, rouvre le 2 juin 2020 une jolie touche de bleu dans la ville Rose

Installé à Labège, aux portes de Toulouse, le Muséum du Pastel rouvre le 2 juin. Dédié au Pastel Isatis Tinctoria L., plante emblématique de l’Occitanie, il est un lieu de sciences du vivant. Bien au-delà de la très riche histoire du pastel, il invite à découvrir les secrets de la couleur naturelle et végétale, notamment celle du bleu, la plus étrange au monde. Les visiteurs, petits et grands, peuvent aussi expérimenter des ateliers de teinture naturelle pour en comprendre l’alchimie.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 28 Mai 2020

Savez-vous tout ce que cache le nom de Pastel Isatis Tinctoria L. ?



Pour le savoir, c’est au Muséum du Pastel, à deux pas de Toulouse, qu’il faut se rendre.



Dans ce lieu foisonnant de ressources scientifiques, le visiteur embarque pour un voyage à la découverte de la couleur végétale.



L’occasion de percer ses secrets, notamment ceux du bleu dans la nature, la couleur la plus aimée au monde. Le Muséum est ouvert depuis 2013. Il a été imaginé et conçu, avec l’appui d’un comité scientifique, par les cocréateurs du Groupe Terre de Pastel.



Sandrine Banessy et Jean-Jacques Germain développent un concept unique autour de cette ressource naturelle occitane, le Pastel, et travaillent ses applications, d’une incroyable richesse, en Beauté, Mode & Décoration sous la marque Bleu par Nature®.



Le Muséum s’inscrit dans cette dynamique, de façon scientifique, pédagogique et immersive. Autour de grandes cuves de liquide naturel (qu’on pourrait presque boire !), le visiteur peut expérimenter des ateliers de teinture végétale. I

l'Or Bleu façonna la fortune de grands maîtres pasteliers ll en découvre, émerveillé et amusé, toute l’alchimie et l’étonnant passage à la couleur bleue. Guidé dans ses gestes par un teinturier, il repartira ensuite avec le sac qu’il aura teinté et personnalisé lui-même, un souvenir unique ! (Ateliers Teinture au Pastel, à partir de 17,5€/pers. sur réservation).



Toutes les conditions sanitaires actuelles obligatoires sont scrupuleusement appliquées.



De salle en salle, le visiteur en apprend davantage sur l’origine de la coloration naturelle dans le monde et en Pays de Cocagne, là où commence la fabuleuse épopée du Pastel.



Si l’Or Bleu façonna la fortune de grands maîtres pasteliers, le Muséum propose aussi d’en découvrir les joyaux patrimoniaux qui demeurent.



Deux visites guidées hors les murs, dans les rues marchandes de Toulouse et d’Albi, les révèlent, souvent ignorés, ou plus connus comme l’Hôtel d’Assézat.



Il est le plus bel hôtel particulier de style Renaissance d’Europe. A Albi, c’est au pied de la Cathédrale, là où existait autrefois l’ancien port du Pastel du Tarn, que démarre la visite (Visite guidée de 2h, Pastel et Brique à Toulouse ou Albi, 10 € / pers.).



Au coeur de la ville rose, le Pastel Isatis Tinctoria L. dévoile ainsi tous ses secrets au visiteur qui veut voir la vie en bleu !



629 rue Max Planck,

31670 Labège.

0 800 940 167 appel non surtaxé.

Site web : terredepastel.com

