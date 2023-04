Lancement du nouveau site pro B2B chez Corsicatours

Ce nouveau site offre aux professionnels du tourisme la possibilité de tarifer et de réserver la production de Corsicatours de manière simple et efficace.Les professionnels du tourisme peuvent accéder à une large gamme de produits, notamment des forfaits avec les vols, un circuit en autocar, des formules autotours, des séjours, le tout avec possibilité de rajouter transferts ou locations de voiture.Les agents de voyage peuvent accéder à des informations détaillées sur les produits, notamment des descriptions, des photos et des itinéraires, ainsi qu’à des tarifs et des disponibilités en temps réel.Afin de célébrer ce lancement, Corsicatourspar dossier pour les réservations effectuées jusqu’au 29 avril 2023 inclus.N’attendez plus, rendez-vous dès maintenant sur notre site : corsicatours.agence.voyage . Profitez des offres du moment et réservez les prochaines vacances de vos clients.