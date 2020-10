Laurent Abitbol sur BFMTV : "Il n'est pas question d'appliquer des frais d'annulation"

TourMaG.com - Donc quelle est la consigne que vous avez donné à Havas Voyages et Selectour ?



Laurent Abitbol : Je dis à toutes les agences Havas Voyages et Selectour : choisissez bien les fournisseurs et les compagnies aériennes lorsque vous faites du package dynamique.



Et prenez bien des transporteurs qui remboursent lorsqu'il n'y a pas de no show. Imaginons des clients qui doivent se rendre à La Réunion. Ils ont fait un test mais ils n'ont pas eu le résultat à temps. Air France a changé les dates et ils sont partis le lendemain. Il faut être souple ! C'est très important.



Le GIE ASHA propose aussi une assurance Assurever qui dispose de garanties contre tous les aléas liés au covid-19. Et l'assurance est fortement conseillée lorsqu'on part aujourd'hui...



TourMaG.com - Et si le client ne peut pas partir, il sera remboursé ?



Laurent Abitbol : Evidemment ! Mais à nous de travailler avec les compagnies qui remboursent. Je ne vais pas travailler avec la TAP Air Portugal, car ils ne remboursent pas.



Il faut être souple et lorsque nous faisons une émission grand public comme BFMTV, il faut montrer que notre métier est souple. Et au lieu de s'interroger sur pourquoi et comment, il vaut mieux s'interroger pour avoir cette souplesse.



Je ne peux pas travailler avec un partenaire qui appliquerait 100% de frais...



Et puis y a-t-il des milliards de clients après le 15 septembre 2020 ?