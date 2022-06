Le Burkina Faso lancera bientôt son propre e-Visa

Les mesures sanitaires s’allègent de plus en plus dans le monde entier. Qu’en est-il pour le Burkina Faso ?

Qu’est ce que le tourisme équitable et solidaire ?

Attention : prenez soin d’avertir vos voyageurs de la situation politique et sécuritaire avant leur départ dans le pays.

Les voyageurs attestant d’une preuve de vaccination complète contre le virus du Covid-19 sont dispensés de test PCR. Concernant les voyageurs non vaccinés, ou partiellement vaccinés, un résultat négatif à un test PCR Covid-19 datant de 5 jours maximum sera exigé.Tous les voyageurs sont appelés à respecter les mesures barrières.Dans notre article précédemment cité , nous avions abordé le sujet du tourisme équitable et solidaire. En effet, la France est le premier marché émetteur de l’activité touristique vers le Burkina Faso, avec une présence significative d’opérateurs du tourisme équitable et solidaire.C’est d’abord voyager au sein d’un petit groupe, au plus près des populations locales, et loin des infrastructures de tourisme. C’est l’échange, la proximité avec les habitants, être accueilli chez eux, ou dans des hébergements tenus par des locaux, et donc favoriser l’économie locale. C’est également voyager dans le respect des populations, de leur culture et de leur environnement. Ou encore financer des projets de développement, donner de son aide lors de petits travaux… Ce mode de tourisme permet de mettre au centre l’homme, la rencontre et le partage.Au Burkina Faso, de nombreux réseaux d’associations et de villages s’organisent afin d’accueillir des visiteurs, et vivre une réelle immersion. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir la vie, la culture et les coutumes ancestrales des Burkinabè, de façon plus saine et équitable.Alors, qu’attendez-vous pour plonger vos voyageurs au plus profond de l’Afrique authentique et ancestrale ?